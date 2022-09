Future HMCS Max Bernays delivered to RCN / Le nouveau NCSM Max Bernays livré à la MRC

Future HMCS Max Bernays delivered to RCN, expected in Esquimalt next year



By Ryan Melanson,

Trident Staff

With three new ships delivered to the Royal Canadian Navy over the last three years, and more to follow in the years to come, it’s easy to make jokes about the major milestones now becoming old news.

Rear-Admiral Brian Santarpia had a few of those as the future HMCS Max Bernays was officially handed over from Irving Shipbuilding to the RCN on September 2 in Halifax, but he also stressed the importance of the moment and the progress made so far in revitalizing the fleet.



“This is another exciting chapter in our proud naval history, and these new ships can be seen as a tangible commitment to work with all Canadians to protect our shared heritage,” he said, highlighting the Northern focus of the Arctic and Offshore Patrol Ship program.

RAdm Santarpia, the Command of Maritime Forces Atlantic and Joint Task Force Atlantic, talked up the Harry-Dewolf class of ships as being ice capable for the North while being versatile enough to be effective when operating on all three of Canada’s coasts or anywhere around the world. He also spoke about the diesel generator issues that recently prevented HMCS Harry DeWolf from deploying, and his confidence that the technical issue can be dealt with.

“This is machinery, so things are going to break. When that happens, we investigate as deeply as we can to identify the problem, we fix it, and we get back to sea.”

Commander Collin Forsberg, Max Bernays’ Commanding Officer, echoed the Admiral’s comments about confidence in the platform, and said his crew is excited to put the third ship of the class to the test.

“We’ll be looking at our initial readiness training in the new year to make sure we’re safe to take the ship to sea, and then we’ll have a series of trials that will take us up to the late summer,” he said.



The ship had a crew of 55 on the delivery date, but more were expected to fill out the unit in the coming days and weeks. There are also plans to bring in a partial West Coast crew next year before the ships transits to its eventual home port of Esquimalt, BC.

As with Harry Dewolf and Margaret Brooke before it, the future HMCS Max Bernays will sail for rigorous tests and trials to ensure the HVAC and other systems can handle operating in both extreme hot and cold weather conditions. They’ll also be testing the ship’s small boats, weaponry and other critical functions.

“After that, we’re looking forward to doing a coastal transfer through the Northwest Passage in the summer of 2023,” Cdr Forsberg added, with the ship then carrying on to arrive in Esquimalt in the fall.

The Future HMCS Max Bernays takes its name from Chief Petty Officer Max Bernays, a sailor from Vancouver, BC known for his heroic actions as the Coxswain of HMCS Assiniboine during the Battle of the Atlantic.

Le nouveau NCSM Max Bernays livré à la MRC, attendu à Esquimalt l’an prochain



Par Ryan Melanson,

Équipe du Trident

Compte tenu des trois navires livrés à la Marine royale canadienne (MRC) au cours des trois dernières années, et que d’autres suivront dans les années à venir, on peut aisément faire des blagues sur le fait que les étapes importantes sont désormais de vieilles nouvelles.

Le contre-amiral (Cam) Brian Santarpia en a lancé quelques-unes lorsque Irving Shipbuilding a officiellement livré le nouveau NCSM Max Bernays à la MRC le 2 septembre à Halifax, mais il a également souligné l’importance du moment et les progrès réalisés jusqu’à maintenant pour revitaliser la flotte.



« Il s’agit d’un autre chapitre excitant de notre fière histoire de la Marine, et nous pouvons considérer ces nouveaux navires comme un engagement concret à travailler avec tous les Canadiens pour protéger notre patrimoine commun », dit-il, en précisant que le programme de navire de patrouille extracôtier et de l’Arctique est axé sur le Nord.

Le Cam Santarpia, commandant de la Force maritime de l’Atlantique et de la Force opérationnelle interarmées (Atlantique), a fait valoir que les navires de la classe Harry DeWolf sont capables de naviguer dans les glaces du Nord tout en étant suffisamment polyvalents pour être efficaces lorsqu’ils mènent des opérations sur trois côtes du Canada ou ailleurs dans le monde. Il a également parlé des problèmes de générateurs diesel qui ont récemment empêché le NCSM Harry DeWolf de se déployer, et il s’est dit convaincu que ce problème technique peut être réglé.

« Il s’agit de machines, ce qui signifie que des pièces vont se briser. Lorsque cela se produit, nous effectuons une enquête aussi approfondie que possible pour cerner le problème, nous le corrigeons et nous reprenons la mer. »

Le capitaine de frégate (Capf) Collin Forsberg, commandant du Max Bernays, a fait écho aux commentaires de l’amiral en ce qui a trait à la confiance à l’égard de la plateforme, et a déclaré que son équipage est impatient de mettre à l’épreuve le troisième navire de la classe.

« Nous examinerons notre instruction initiale en disponibilité opérationnelle au cours de la nouvelle année pour nous assurer que nous sommes prêts à prendre la mer en toute sécurité, et ensuite, nous effectuerons une série d’essais qui nous conduiront jusqu’à la fin de l’été », dit-il.



Le navire comptait 55 membres d’équipage à la date de livraison, mais d’autres membres devraient venir compléter l’unité dans les jours et les semaines à venir. Il est également prévu d’intégrer une partie de l’équipage de la côte Ouest l’année prochaine, avant que le navire n’atteigne son nouveau port d’attache à Esquimalt, en Colombie-Britannique.

Comme ce fut le cas pour les NCSM Harry Dewolf et Margaret Brooke livrés avant lui, le NCSM Max Bernays sera soumis à des essais rigoureux pour s’assurer que le système CVC et les autres systèmes peuvent mener des opérations dans des conditions de chaleur et de froid extrêmes. Ils mettront également à l’essai les embarcations du navire, l’armement et d’autres fonctions essentielles.

« Par la suite, nous espérons effectuer un transfert côtier par le passage du Nord-Ouest, à l’été 2023 », ajoute le Capf Forsberg, et le navire poursuivra ensuite sa route pour arriver à Esquimalt à l’automne.

Le nouveau NCSM Max Bernays tient son nom du premier maître de 1re classe Max Bernays, un marin de Vancouver, en Colombie-Britannique, connu pour ses gestes héroïques en tant que capitaine d’armes du NCSM Assiniboine pendant la bataille de l’Atlantique.