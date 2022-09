Clearance Diver SSBA Phase / Phase du plongeur-démineur ARNA

Petty Officer 1st Class Giles Pease (left) and Chief Petty Officer 2nd Class John Vincent Gouthro (right) from the Fleet Diving Unit (Pacific) conduct diving operations from Yard Dive Tender (YDT) 11 during the Surface Supplied Breathing Apparatus (SSBA) phase of the Clearance Diver course in Maple Bay, British Columbia on 29 August 2022.

Le premier maître de 1re classe Giles Pease (à gauche) et le premier maître de 2e classe John Vincent Gouthro (à droite), membres de l’Unité de plongée de la Flotte (Pacifique) effectuent des opérations de plongée à partir de l’embarcation-support pour plongeurs 11 pendant la partie du cours de plongeur-démineur portant sur l’utilisation de l’appareil respiratoire non autonome (ARNA) à Maple Bay, en Colombie Britannique, le 29 août 2022.