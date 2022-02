CFB Halifax Pink Shirt Day / Journée du chandail rose de la BFC Halifax

CFB Halifax Pink Shirt Day

By CFB Halifax,

Pink Shirt Day, February 23, is quickly approaching. Don’t miss out on getting your 2022 Pink Shirt Day t-shirt!

In-person sales to occur on February 21

Remaining stock will be available for purchase in-person on Base on February 21, 9 am – 1 pm, at the following locations:

HMC Dockyard building D247 (across from the main FMF Cape Scott building, D200)

Stadacona building S120 (new Common Support Training Facility)

Willow Park building WL57 (TEME building); and

12 Wing Shearwater building SH343

Shirts remain $8 each, cash only, exact change requested. While quantities last. A second day of in-person sales will be announced by 4pm (Atlantic) on February 21 if sufficient stock remains. All proceeds from t-shirt sales will go toward the National Defence Workplace Charitable Campaign.

Call for photo submissions

CFB Halifax would love to see photos of local Defence Team members wearing their pink t-shirts! If interested, please send your photos to CFBHalifaxPublicAffairs@forces.gc.ca (or cfbhalifaxpublicaffairs@gmail.com if extremely high resolution) by 2pm (Atlantic) on Pink Shirt Day, February 23.

Many thanks to all members who have supported this year’s CFB Halifax Pink Shirt Day campaign so far this year by purchasing a shirt or helping spread the word. We once again want to thank campaign sponsors Fundy Textile & Design and SANMAR Canada for their ongoing and incredible support to this important initiative.

About Pink Shirt Day

Pink Shirt Day is an annual celebration that encourages people to wear a pink shirt as a way to take a stand against bullying, while fostering compassion and raising awareness. Now a movement celebrated across the globe, Pink Shirt Day was inspired by an act of kindness in Nova Scotia: in 2007, David Shepherd and Travis Price of Berwick, Nova Scotia, bought and distributed 50 pink shirts after a 9th grade student named Charles McNeill was bullied for wearing a pink shirt on his first day of school. Today, Pink Shirt Day is all about working together to stop bullying by celebrating diversity, creating communities of respect and promoting positive social relationships. There are numerous benefits to creating a civil and respectful workplace. Practicing small, everyday acts of civility and kindness can go a long way to help everyone feel safe, comfortable, and respected. Pink Shirt Day 2022 takes place on February 23, 2022.

Journée du chandail rose de la BFC Halifax

Par BFC Halifax,

La Journée du chandail rose, qui se tient le 23 février, approche à grands pas. Ne ratez pas l’occasion de vous procurer votre t-shirt de la Journée du chandail rose 2022!

Les ventes en personne s’effectueront le 21 février

Il sera possible d’acheter en personne les articles restants sur la base, le 21 février, de 9 h à 13 h, aux endroits suivants :

Arsenal CSM, bâtiment D247 (en face du bâtiment principal de l’installation de maintenance de la Flotte [IMF]) Cape Scott, D200)

Stadacona , bâtiment S120 (nouveau centre d’instruction de soutien commun)

Willow Park , bâtiment WL57 (bâtiment de TGEM)

12 e Escadre Shearwater, bâtiment SH343

Les t-shirts demeurent à 8 $ chacun, et on demande aux acheteurs de payer comptant et d’apporter la somme exacte. Jusqu’à épuisement des stocks. Nous annoncerons une deuxième journée de vente en personne avant 16 h, le 21 février, s’il reste suffisamment de stock. Toutes les recettes des ventes de t-shirts seront versées à la Campagne de charité en milieu de travail de la Défense nationale!

Nous sommes extrêmement reconnaissants à nos commanditaires habituels de la Journée du chandail rose de la BFC Halifax, Fundy Textile & Design Limited et The Authentic T-Shirt Company®/SanMar Canada, d’avoir soutenu cette initiative en 2020 et 2021 et de la soutenir à nouveau cette année.

Invitation d’envoi de photos

La BFC Halifax serait ravie de voir des photos de membres de l’Équipe de la Défense locale portant leur chandail rose! Si cela vous intéresse, veuillez envoyer vos photos à l’adresse CFBHalifaxPublicAffairs@forces.gc.ca (ou cfbhalifaxpublicaffairs@gmail.com pour les photos de très haute résolution) au plus tard le 23 février, Journée du chandail rose, à 14 h (Atlantique).

Nous remercions tous les membres qui ont appuyé la campagne de la Journée du chandail rose de la BFC Halifax de cette année jusqu’à maintenant en achetant un t-shirt ou qui ont aidé à la faire connaître. Nous tenons également à remercier à nouveau les commanditaires de la campagne pour le soutien continu et incroyable qu’ils ont apporté dans le cadre de cette importante initiative.

La Journée du chandail rose

La Pink Shirt Day (Journée du chandail rose) est une célébration annuelle au cours de laquelle on invite les personnes à porter un chandail rose pour se mobiliser contre l’intimidation, tout en encourageant la compassion des gens et en les sensibilisant à la cause. Mouvement désormais célébré dans le monde entier, la Journée du chandail rose s’est inspirée d’un geste de gentillesse posé en Nouvelle-Écosse : en 2007, David Shepherd et Travis Price de Berwick, en Nouvelle-Écosse, ont acheté et distribué 50 chandails roses après qu’un élève de neuvième année, Charles McNeil, ait été victime d’intimidation pour avoir porté un chandail rose lors de sa première journée d’école. Aujourd’hui, la Journée du chandail rose donne l’occasion de travailler ensemble pour mettre fin à l’intimidation en célébrant la diversité, en créant des communautés qui valorisent le respect et en promouvant des relations sociales positives. La création d’un milieu de travail civilisé et respectueux présente de nombreux avantages. La mise en pratique de gestes quotidiens de civilité et de gentillesse peut également grandement contribuer à ce que chacun se sente en sécurité, à l’aise et respecté. Le Journée du chandail rose 2022 aura lieu le 23 février 2022.