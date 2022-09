Canadian Blood Services at CFB Halifax / La Société canadienne du sang à la BFC Halifax

Canadian Blood Services at CFB Halifax

By CFB Halifax Public Affairs

On August 22, CFB Halifax and Canadian Blood Services welcomed many Defence Team members who generously donated lifesaving blood in support of patients across Canada.



Rayan Sheikhoni – a university student currently working at Base Public Affairs for the summer – was among those who donated at the Stadacona’s Naval Fleet School (Atlantic) Drill Shed clinic yesterday. For Rayan, this was her first-time donating blood in Canada, after donating a few times in Lebanon where she relocated from her home country of Syria. “It is important to take any opportunity to help others, and this is a simple way to be of service. Coming from years spent in a war-torn community and seeing first-hand how blood donations can make a lasting difference, I just felt I needed to do it.”



The event also brought out many military members, including our new Base Commander, Capt(N) Andy MacKenzie! Capt(N) MacKenzie was a regular blood plasma donor in Halifax during his last posting, and donated several times in Ottawa over the years. Giving blood and blood products is important to the Base Commander: he has made it a personal quest to give back when possible as blood donations have helped his family members during challenging times in their lives. He said he was pleased to see how convenient and well-organized the Canadian Blood Services clinics are here at CFB Halifax and encourages all Defence Team members who are able to donate to do so.



Bravo Zulu to our Defence community for being part of Canada’s Lifeline! Remember, you can always book your next blood donation appointment by visiting www.blood.ca. Your donation matters.

La Société canadienne du sang à la BFC Halifax



Par les Affairs publiques de la BFC Halifax

Le 22 août, la BFC Halifax et la Société canadienne du sang ont accueilli de nombreux membres de l’Équipe de la Défense qui ont généreusement donné leur sang pour sauver des vies et aider des patients de partout au Canada.



Rayan Sheikhoni, une étudiante universitaire qui travaille actuellement aux affaires publiques de la base pendant la saison estivale, comptait parmi les donneurs qui se sont présentés hier à la clinique du hangar d’exercice de l’École navale (Atlantique) de Stadacona. Pour Rayan, c’était la première fois qu’elle donnait du sang au Canada, après en avoir donné quelques fois au Liban, où elle s’est installée après avoir quitté son pays natal, la Syrie. « Il est important de saisir toutes les occasions d’aider les autres, et c’est une façon simple de rendre service. Après avoir passé des années dans une communauté déchirée par la guerre et avoir vu de mes propres yeux comment les dons de sang peuvent faire une différence durable, j’ai senti que je devais le faire. »



L’événement a également attiré de nombreux militaires, dont notre nouveau commandant de la base, le capitaine de vaisseau (Capv) Andy MacKenzie! Le Captv MacKenzie donnait régulièrement du plasma sanguin à Halifax au cours de sa dernière affectation, et il a également fait plusieurs dons à Ottawa au fil des ans. Donner du sang et des produits sanguins est important pour le commandant de la base : il s’est donné comme objectif personnel de redonner du sang lorsque c’est possible, car les dons de sang ont aidé des membres de sa famille à traverser des périodes difficiles dans leur vie. Il a été heureux de constater à quel point les collectes de la Société canadienne du sang sont pratiques et bien organisées ici, à la BFC Halifax, et il encourage tous les membres de l’Équipe de la Défense qui sont en mesure de donner du sang à le faire.