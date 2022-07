Capt(N) Williams’ Farewell Message to the CFB Halifax Community / Message d’adieu du Capv Williams à l’équipe de la BFC Halifax

Capt(N) Williams’ Farewell Message to the CFB Halifax Community

July 11, 2022

Dear CFB Halifax,

As I enter my final days as Base Commander, I would like to start by saying THANK YOU. These two words reflect everything my time in this position has come to represent: a profound sense of gratitude and acknowledgment that you – our military and civilian members – are the beating heart of the Base. Your service, perseverance and contributions, both individually and as a team, are immeasurable.

Our Base team has seen many challenges over the past two years, all of which have had a significant impact on morale and well-being in our community. We have faced a rapidly evolving and sustained pandemic environment that has changed how (and in some cases, where) we do business, and importantly, how we interact with one another. We have witnessed multiple cases of misconduct and discrimination which have caused an erosion of trust in our institution, while signaling the need for a real and meaningful shift in how we care for our most important resource: our people. The adversity faced over the last two years has been a catalyst for change, and I thank you all for meeting the moment with respect, dignity, compassion and humanity. Progress isn’t linear or a short-term endeavour. I am optimistic that recent efforts (notably unconscious bias workshops, culture change town halls, Defence Advisory Group consultations, etc.) will foster a safer, stronger, more inclusive and increasingly accountable organization at the local level.

Despite these unprecedented challenges, I have been continuously impressed with the Base’s ability to deliver. While we have faced a myriad of challenges during a uniquely stressful time, the operational output delivered to the organizations we support has not changed at all. In fact, I would argue that our tempo is higher than it’s been for quite some time. Whether ensuring our warehouses are stocked with materials for ship deployments; responding to thousands of IT-related help desk calls; ensuring our members on training are housed and fed; responding to emergency calls; keeping the Base finances in order and everything in between, our Base team has been getting the work done. To excel in times of strife and struggle is no small feat – you should all be proud of your accomplishments, as I am.

Over the last two years, I have met incredible people across CFB Halifax, many of whom are leading efforts with advisory groups, charitable campaigns and volunteering activities that require constant work, education and socialization to affect real change, all while ensuring that the Base ecosystem is not only running, but thriving every single day. I have also been privileged to be part of many organizations within the greater Halifax community – organizations that support and uplift community members, including our Defence Team, through innovative activities and programming. I have been inspired by each and every person I have met here, and will carry that inspiration with me.

Thank you, CFB Halifax. Your resilience, dedication and commitment to others make me as proud as ever to serve alongside you.

It has been an honour of a lifetime to have been your Base Commander.

Sincerely,

Captain (Navy) Sean Williams

Message d’adieu du Capv Williams à l’équipe de la BFC Halifax

11 juillet 2022

Bonjour,

À quelques jours de la fin de mon mandat de commandant de la base, j’aimerais tout d’abord vous dire MERCI. Ce petit mot résume à lui seul tout le sens que revêt pour moi ce poste : un profond sentiment de gratitude et la reconnaissance de ce que vous, nos membres militaires et civils, êtes la force vive de la base. Votre service, votre persévérance et vos contributions, que ce soit sur un plan individuel ou en équipe, sont incommensurables.

L’équipe de la base a fait face à de nombreuses difficultés au cours des deux dernières années, qui ont toutes eu des répercussions importantes sur le moral et le bien-être de nos membres. Nous avons dû nous adapter à une situation de pandémie qui évolue rapidement et se poursuit, situation qui nous a amenés à modifier nos méthodes de travail (et, dans certains cas, nos lieux de travail) et, surtout, la façon dont nous interagissons. Nous avons été témoins de multiples cas d’inconduite et de discrimination qui ont ébranlé la confiance en notre institution et qui ont également mis en évidence la nécessité de revoir la façon dont nous prenons soin de notre ressource la plus importante : notre personnel. L’adversité à laquelle nous avons été confrontés au cours des deux dernières années a été un catalyseur du changement, et je vous remercie d’avoir fait preuve de respect, de dignité, de compassion et d’humanité. Le progrès n’est pas un processus linéaire et à court terme. J’ai bon espoir que les efforts déployés récemment (notamment les ateliers sur les préjugés inconscients, les assemblées publiques sur le changement de culture, les consultations des groupes consultatifs de la Défense, etc.) contribueront à rendre l’organisation plus sécuritaire, plus forte, plus inclusive et de plus en plus responsable à l’échelle locale.

En dépit de ces difficultés sans précédent, j’ai toujours été impressionné par la capacité de la base à tenir ses engagements. Certes, nous avons dû relever une myriade de défis pendant une période particulièrement stressante, mais la qualité des résultats opérationnels fournis aux organismes que nous soutenons n’a pas changé du tout. En fait, je dirais que notre cadence est plus élevée qu’elle ne l’a été depuis un certain temps. L’équipe de la base a assuré la continuité des activités, que ce soit en veillant à ce que nos entrepôts soient approvisionnés en matériel pour les déploiements de navires, en répondant à des milliers d’appels au service de dépannage informatique, en veillant à ce que nos stagiaires soient logés et nourris, en répondant aux appels d’urgence, en veillant à la bonne gestion des finances de la base, etc. Exceller en période de conflit et de lutte n’est pas un mince exploit. Soyez aussi fiers que moi de vos réalisations.

Au cours des deux dernières années, j’ai fait la connaissance, à la BFC Halifax, de personnes incroyables, dont bon nombre dirigent des projets au sein de groupes consultatifs, des campagnes de charité et des activités de bénévolat qui exigent de l’assiduité, des connaissances et une certaine aptitude à la socialisation pour apporter des changements réels et veiller à ce que les unités de la base soient non seulement fonctionnelles, mais aussi productives au quotidien. J’ai également eu le privilège de faire partie de nombreux organismes au sein de la grande communauté d’Halifax, organismes qui soutiennent les membres de la communauté, y compris notre Équipe de la Défense, grâce à des activités et des programmes novateurs. Chacune des personnes que j’ai rencontrées ici a été pour moi une source d’inspiration qui me marquera à jamais.

Merci à vous, membres de la BFC Halifax. Votre résilience, votre dévouement et votre engagement envers les autres me rendent plus fier que jamais d’avoir servi à vos côtés.

C’est pour moi un grand honneur d’avoir été votre commandant.

Cordialement,

Le capitaine de vaisseau Sean Williams