New RCN pin marks progress toward command of a ship / Une nouvelle épinglette de la MRC marquant les progrès réalisés pour parvenir à un poste de commandement d’un navire

New RCN pin marks progress toward command of a ship

By SLt Wilson Ho

Royal Canadian Navy (RCN) naval warfare officers are now eligible for a new pin that marks their progress toward command of a warship.

The new pins were officially unveiled on May 16, 2022, with the first presentations being made at Maritime Forces Atlantic in Halifax, at Maritime Forces Pacific in Esquimalt, BC, and in Ottawa. At all three ceremonies, recipients included Regular Force and Reserve Force personnel.

This initiative builds upon similar RCN specialty skill badges which recognize unique qualifications, and it is similar to the surface warfare officer pin other navies use. As an occupation, RCN naval warfare officers train to one day command a warship or submarine.

“This new naval warfare officer badge recognizes the significant effort required to reach key career milestones within this occupation,” says Commander Amber Comisso, Director Personnel Policy 2 at RCN. “Naval Warfare Officers are encouraged to apply for their pins and to wear them with pride, as they are visual indicators of their progression towards command.”

The badge recognizes sea-going service and progression towards command, based upon successful completion of specific qualifications and positions held within Her Majesty’s Canadian ships and submarines. The three tiers of the badge are:

Bronze – Given when a candidate receives a bridge watch keeping certificate on board a commissioned warship;

Silver – Given to Regular Force members who are operations room officer qualified (with command development course completion), to submariners who have received their equivalent operations room officer qualification, or to Primary Reservists who are Orca-class officer-in-charge qualified; and

Gold – Given for command of a commissioned warship.

In order to qualify for the badge, a candidate must be a currently serving RCN member who is either a current or former naval warfare officer. Personnel can apply for the badges through their divisional system.

Une nouvelle épinglette de la MRC marquant les progrès réalisés pour parvenir à un poste de commandement d’un navire

Par ens 1 Wilson Ho,

Les officiers de guerre navale de la Marine royale canadienne (MRC) peuvent désormais recevoir une nouvelle épinglette marquant les progrès qu’ils ont réalisés pour parvenir à un poste de commandement d’un navire de guerre.

Les nouvelles épinglettes ont été officiellement dévoilées le 16 mai 2022, et les premières présentations ont eu lieu aux Forces maritimes de l’Atlantique à Halifax, aux Forces maritimes du Pacifique à Esquimalt (C.-B.). et à Ottawa. Lors de ces trois cérémonies, les insignes ont été remis à des membres de la Force régulière et de la Force de réserve.

Cette nouvelle épinglette vient s’ajouter aux insignes de compétences spécialisées de la MRC qui reconnaissent des qualifications uniques, et elle est semblable à l’épinglette d’officier de combat de surface utilisée par d’autres marines. L’instruction des officiers de guerre navale de la MRC les prépare à commander un jour un navire de guerre ou un sous-marin.

« Ce nouvel insigne d’officier de guerre navale reconnaît l’effort important requis pour franchir les étapes clés dans ce métier. Les officiers de guerre navale sont invités à demander leur épinglette et à la porter avec fierté, car elle constitue un indicateur visuel des progrès qu’ils ont accomplis pour parvenir à un poste de commandement », a déclaré la Capf Amber Comisso, directrice – Politique en matière de personnel 2 au sein de la MRC.

L’insigne reconnaît le service en mer et les progrès réalisés pour parvenir à un poste de commandement, en fonction de certaines qualifications obtenues et des postes occupés à bord des navires et sous-marins canadiens de Sa Majesté. Les trois niveaux sont les suivants :

Bronze : décerné lorsqu’un candidat reçoit son certificat de quart à la passerelle à bord d’un navire de guerre en service.

Argent : décerné aux membres de la Force régulière qui ont reçu leur qualification d’officier de la salle des opérations (après avoir suivi le cours de perfectionnement en commandement), aux sous-mariniers qui ont reçu leur qualification équivalente d’officier de la salle des opérations ou aux membres de la Première réserve qui ont reçu leur qualification d’officier responsable de la classe ORCA.

Or : décernée aux personnes parvenues à un poste de commandement d’un navire de guerre en service.

Pour recevoir l’insigne, le candidat doit être un membre de la MRC en activité de service et un ancien ou un actuel officier de guerre navale. Les membres du personnel peuvent demander les insignes par l’intermédiaire de leur