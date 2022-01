Cogswell District Redevelopment Project / Projet de réaménagement du quartier Cogswell 

Defence Team Introduction to the Cogswell District Redevelopment Project

Early construction activity to commence at south end of HMC Dockyard parking lot on January 28

Local Defence Team,

I’m reaching out to provide you with an introduction to the Halifax Regional Municipality’s (HRM) Cogswell District Redevelopment Project. This municipal initiative, the biggest city-building project in the history of Halifax, will convert 16 acres of road infrastructure into a mixed-use neighborhood, extending the entrance of the downtown northwards and reuniting communities separated by the interchange lands. The project’s construction work is being executed by infrastructure and project lead, Dexter Construction Limited.

A portion of Department of National Defence (DND) property at the south end of the HMC Dockyard parking lot will be impacted by this project during the construction of a new roundabout that will create a more efficient flow of traffic to/from the downtown core. Once complete, this roundabout will offer Defence Team members access to enhanced walking paths and bikeways and a more seamless vehicular entry and exit route at the south end of Valour Way.

Early construction timeline and activities

We have received confirmation that early construction activities for this roundabout will begin at the south end of the HMC Dockyard parking lot this Friday, January 28. During this first stage of construction, Dexter Construction will be on-site demolishing several Water, Fuels and Environment (WFE) buildings, reconfiguring the non-operational zone parking lot in areas I and J, stockpiling soil/equipment and other related activities. This preliminary work is expected to continue until September 2022.

Temporary impacts to HMC Dockyard non-operational zone parking (areas I and J)

As a result of this work, it is estimated that approximately 235 parking spaces in HMC Dockyard parking areas I and J will gradually and temporarily become unavailable for Defence Team use, as follows:

98 spaces in area J will be fenced off and out of service effective January 28; and

137 parking spaces in area I will be cordoned off and out of service at a later date this winter/spring (date not yet confirmed).

Importantly, 179 of these parking spaces will return to service in September 2022. The remaining 56 spaces – to be located in a newly defined parking area – will be returned in September 2024 when all roundabout construction activities at HMC Dockyard are expected to conclude.

This construction at HMC Dockyard should not impact parking availability for local Defence Team members in the short term given that we are operating in a weekend parking posture while many of our members remain working at home.

That said, our CFB Halifax leadership team understands that parking availability is an ongoing concern for local Defence Team members and that this construction will restrict that availability even further, if only temporarily. As such, we are now working to identify medium-term solutions that will allow for minimal disruption to members who possess parking passes at HMC Dockyard, especially once they begin returning to the physical workplace.

Future updates:

Local Defence Team members will be kept up-to-date on any future impacts to Defence property, personnel and operations as roundabout construction progresses. These updates will be delivered bimonthly (every two months) or more frequently, if necessary, through various channels including Base social media, the MARLANT intranet splash page, Base TV screens and Base/Wing-wide email. All future updates will be consolidated and available on the Trident Newspaper website at www.tridentnewspaper.com/cogswell

Yours aye,Capt(N) Sean Williams

Base Commander, CFB Halifax

For more information on the Cogswell District Redevelopment Project, please visit the Halifax Regional Municipality website: Cogswell District | Cogswell Interchange | Halifax

Présentation de l’Équipe de la Défense concernant le projet de réaménagement du quartier Cogswell

Les travaux de construction préliminaires commenceront à l’extrémité sud du stationnement de l’arsenal CSM le 28 janvier.

À l’Équipe de la Défense locale,

La présente a pour but de vous informer à propos du projet de réaménagement du quartier Cogswell de la Municipalité régionale d’Halifax (MRH). Cette initiative municipale, qui est le plus grand projet de construction urbain de l’histoire d’Halifax, convertira 16 acres d’infrastructures routières en un quartier à usage mixte, en prolongeant l’entrée du centre-ville vers le nord et en réunissant les communautés séparées par les terrains de l’échangeur. Les travaux de construction du projet seront exécutés par le groupe responsable du projet et des infrastructures, Dexter Construction Limited.

Une section de la propriété du ministère de la Défense nationale (MDN) située à l’extrémité sud du stationnement de l’arsenal CSM sera touchée par le projet, qui comprend la construction d’un rond-point permettant une circulation plus efficace du trafic en direction et en provenance du centre-ville. Une fois terminée, ce rond-point offrira aux membres de l’Équipe de la Défense un accès à des sentiers pédestres et à des pistes cyclables améliorés, ainsi qu’une voie d’entrée et de sortie de véhicules plus fluide à l’extrémité sud de Valour Way.

Calendrier et travaux de construction préliminaires

Nous avons reçu la confirmation que les travaux de construction préliminaires du rond-point commenceront à l’extrémité sud du stationnement de l’arsenal CSM le vendredi 28 janvier. Au cours de cette première étape de la construction, Dexter Construction sera sur place pour procéder à la démolition de plusieurs bâtiments de la section Eau, produits pétroliers et environnement (EPPE), au réaménagement des zones (I et J) de stationnement non opérationnelles, à la mise en dépôt de matériaux de remblais et d’équipement, ainsi qu’à d’autres activités connexes. Ces travaux préliminaires devraient se poursuivre jusqu’en septembre 2022.

Incidences temporaires sur les zones de stationnement non opérationnelles de l’arsenal CMS (zones I

et J)

Dans le cadre de ces travaux, on estime qu’environ 235 places de stationnement dans les zones I et J de l’arsenal CSM deviendront progressivement et temporairement inaccessibles aux membres de l’Équipe de la Défense, comme indiqué ci-dessous :

La zone J, comprenant 98 places de stationnement , sera clôturée et mise hors service à compter du 28 janvier;

La zone I, comprenant 137 places de stationnement, sera clôturée et mise hors service à une date ultérieure cet hiver ou au printemps (date à confirmer).

Il importe de souligner que 179 places de stationnement redeviendront accessibles en septembre 2022. Les 56 places de stationnements restantes, qui seront aménagées dans une nouvelle zone de stationnement définie, redeviendront accessibles en septembre 2024, au moment où tous les travaux de construction liés au rond-point à l’arsenal CMS devraient prendre fin.

Ces travaux de construction à l’arsenal CMS ne devraient pas avoir d’incidence sur la disponibilité des places de stationnement pour les membres de l’Équipe de la Défense locale à court terme, car nous fonctionnons selon un horaire de stationnement de fin de semaine, puisqu’un grand nombre de nos membres travaille à domicile.

Cela dit, notre équipe de dirigeants de la BFC Halifax comprend que l’accessibilité au stationnement continue de préoccuper les membres de l’Équipe de la Défense locale et que ces travaux réduiront encore plus leur accessibilité, ne serait-ce que temporairement. C’est pourquoi nous nous efforçons de trouver des solutions à moyen terme qui permettront de minimiser les inconvénients pour les membres qui possèdent un laissez-passer de stationnement à l’arsenal CMS, surtout lorsqu’ils commenceront à réintégrer le lieu de travail.

Mises à jour à venir

Nous tiendrons les membres de l’Équipe de la Défense locale au courant des incidences que pourrait avoir la construction du rond-point sur les propriétés, le personnel et les opérations du MDN pendant son exécution. Ces mises à jour seront diffusées tous les deux mois ou plus fréquemment, au besoin, par diverses voies de communication, notamment les médias sociaux de la base, la page d’accueil intranet des FMAR(A), les écrans de télévision de la base et l’envoi de courriels à l’ensemble de la base/escadre. Toutes les nouvelles mises à jour seront regroupées et publiées sur le site Web du journal Trident, à l’adresse : www.tridentnewspaper.com/cogswell.

Cordialement, Capitaine de vaisseau Sean Williams

Commandant de la BFC HalifaxPour obtenir plus de renseignements concernant le projet de réaménagement du quartier Cogswell, consultez le site Web de la municipalité régionale d’Halifax à : Cogswell District | Cogswell Interchange | Halifax.